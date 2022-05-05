В Новосибирске стали брать меньше ипотечных кредитов

Posted 5 мая 2022, 06:51
Published 5 мая 2022, 06:51
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
После того, как ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых, стали изменяться условия по ипотеке. По мнению экспертов, рынок помогут поддержать скорректированные государственные программы. Вероятно, для повышения спроса появятся выгодные предложения от застройщиков.
С апреля текущего года была повышена ставка по программе льготного ипотечного кредитования до 12%. Ранее показатель составлял 7%. По сведениям из новостных источников, с 1 мая ставка снизилась с 12 до 9 процентов. Помимо этого, программа будет пролонгирована до окончания 2022 года.
Отмечается, что расходы бюджета на реализацию программы с учетом изменений оценены в 461 млрд рублей в этом и 2023 году. Ранее Министерством был разработан и внесен в Правительство России проект постановления. Он предусматривает с начала мая изменение условий оформления ипотеки на новостройки.
Взять ссуду можно на сумму до 12 млн для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов лимит цены недвижимого имущества составляет 6 млн рублей. Чтобы оформить ссуду, потребуется внести первый платеж в размере 15 процентов от цены недвижимого объекта. По условиям программы, можно купить квартиру или взять деньги на строительство.
Сбербанком уже был открыт предварительный прием заявлений на ипотечное кредитование по условиям ставки 9%. В кредитной организации действует программа «Господдержка». Ранее президент России В. В. Путин в рамках совещания по вопросам экономики предложил понизить ставку по льготному ипотечному кредитованию до 9%.
Средний показатель ипотечного кредита на вторичные квадратные метры значительно снизился. Если сравнивать с февралем, показатель уменьшился на 23,7%. Директор строительной компании Ильдар Хусаинов высказал предположение, что спрос будет восстанавливаться после снижения собственниками цены на объекты. Он подчеркнул, что предоставление скидок по цене позволит сделать приобретение подобных объектов выгодным.
Многие финансовые учреждения предлагают взять ссуду на приобретение вторичного жилья. Альфа-Банк может выдать средства под покупку таунхауса, апартаментов или квартиры. Первый платеж должен быть не менее 20% от цены недвижимости. Ставка — от 17,30%. Кредит выдается только при наличии постоянного дохода лицам от 21 года до 70 лет. Подтвердить заработок потребуется документально.
В «Уралсибе» можно приобрести недвижимость под залог имеющегося имущества. Ставка будет составлять 16,99%. По предлагаемым условиям можно купить квартиру или таунхаус. Цена объекта при этом может составлять от 600 тысяч рублей до 15 млн рублей.
В финансовой организации «Ак Барс Банк» действует предложение по покупке недвижимости по ставке от 16,6%. Купить жилье можно у собственника. Минимальная сумма первого платежа равна 20 процентам от цены недвижимого объекта. Допускается внести сразу до 90 процентов от цены выбранной квартиры.
За время действия программы «Льготная ипотека» было выдано более 760 тысяч ссуд, сумма которых составила 256,3 млрд рублей. Оператором программы является Министерство сельского хозяйства. Предложение по покупке недвижимости под выгодный процент начало действовать в 2020 году.
Целью разработки программы стало развитие сельских поселений. Цена объекта по условиям предложения не должна быть более 5 млн рублей. Ставка не превышает значения в 3%. Первоначально требуется внести сумму от 10%. По программе возможно приобретение квартиры или земли, жилого дома.
Ипотека выдается на покупку дома, который пригоден для проживания. В течение 180 дней в банк нужно представить документ, который подтверждает факт регистрации по месту жительства в помещении, купленном с применением льготы. В этом году программа действует, но банки приостановили выдачу ссуд.
В настоящее время в ПСБ можно взять ссуду по программе «Готовый дом» за 23,8%. Начальный платеж от цены недвижимого объекта в виде дома за городом или участка должен составлять 30 — 80 процентов. Максимальная цена объекта не должна превышать 15 млн рублей.
Банк «Россия» по программе «Доступные метры» предлагает купить недвижимость в кредит под 20%. По условиям, нужно внести 30% от цены объекта в качестве первого взноса. По предложению кредитного учреждения предлагается купить участок или загородный дом, таунхаус.
Предполагается, что ставка по ипотеке будет ниже после того, как снизится ключевая ставка. Не исключено, что застройщики будут создавать новые выгодные предложения.
В мае 2022 года ожидается снижение ставки на льготную ссуду с 12 до 9%. При этом программа будет действовать до конца этого года.
Если у человека уже есть ипотека на жилье и он отдает фиксированную сумму каждый месяц, ставка не изменится и будут действовать изначальные условия договора. При возможности оформления займа на льготных условиях рекомендуется ею воспользоваться.
По мнению специалистов, в ближайшее время могут появиться новые формы поддержания спроса, из-за чего лучше не брать сейчас кредит, если условия невыгодные.
Игроки рынка недвижимости прогнозируют снижение стоимости на вторичном рынке жилья. По некоторым прогнозам, падение цен может составить до 30%. Независимый эксперт в сфере недвижимости Надежда Ахметова дала комментарий, что на вторичном рынке значительно снизился спрос. Присутствует тенденция снижения цены, однако однозначные прогнозы делать рано.
Есть предположения, что ситуация изменится ближе к лету. Директор Центра недвижимости и ипотеки Этажи-Сота Алексей Терентьев дал комментарий, что рост цен на первичном рынке помог снять высокий спрос. В настоящее время он постепенно уменьшается.