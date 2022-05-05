В Новосибирске стали брать меньше ипотечных кредитов

Взять ссуду можно на сумму до 12 млн для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов лимит цены недвижимого имущества составляет 6 млн рублей. Чтобы оформить ссуду, потребуется внести первый платеж в размере 15 процентов от цены недвижимого объекта. По условиям программы, можно купить квартиру или взять деньги на строительство.