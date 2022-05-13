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Posted 13 мая 2022, 01:44

Published 13 мая 2022, 01:44

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Трехлетний ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре

Трехлетний ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре

13 мая 2022, 01:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Строители перешли к самому сложному этапу по реконструкции Гусинобродского шоссе. Работы будут завершены к 1 октября 2022 года, о чем информирует директор фирмы, которая выступает в роли подрядчика Николай Лавров.

Ремонтные работы на Гусинобродском шоссе завершатся до конца сентября текущего года. Реконструкция началась еще в 2019 году. Дорожники выполняли работы на участке в 2,2 километра. Подрядчик ООО «Перлит-Строй» объяснил, что ремонт близится к завершению.

Заключительный этап работ подтвердил и мэр города Анатолий Локоть. К последнему 3-му этапу подрядчик преступил еще в 2021 году. Необходимо выполнить асфальтирование и установить водоотводные люки. Добавим, что ремонт Гусинобродского шоссе проводится в рамках программы на федеральном уровне «БКД».

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