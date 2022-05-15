Гидрометцентр предупредил о грозах в Новосибирской области

Синоптики гидрометцентра сообщили, что с 16 мая в регионе ожидается жара до +30 градусов, которая будет сопровождаться грозами и ливнями. Также возможны сильные порывы ветра до 15 м/с.
Небольшой дождь прогнозирует сервис Gismeteo 17 мая в мегаполисе. При этом столбики термометра в этот день достигнут до +27 градусов, а ветер усилиться к вечеру до 16 м/с. Гроза вероятна только в некоторых районах области.
А вот «Яндекс.Погода» заявляет о пасмурной погоде до конца недели, но без осадков. По их данным влажность в городе установится до 60%, а ветер не будет достигать и 7 м/с.
Гидрометцентр рекомендует во время гроз избегать нахождение возле деревьев и металлических строений. Лучше выключать электричество и закрывать окна дома.