Жаркая погода до +25 градусов ожидается в Новосибирске

В Новосибирске с 14 мая наступит по настоящему летняя погода – жара будет доходить до +25 градусов, а ночью столбик термометра не упадет ниже +10 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие трое суток не ожидается осадков. 12 мая будет температура до +22 градусов днем, ночью будет холодать до +6 градусов. 13 мая температура составит около +23 градусов в дневное время, а вот в ночное уже станет теплее, чем прошлый раз – до +8 градусов. В первый выходной день, 14 мая, будет очень жаркая погода до +25 градусов, ночью тоже будет тепло до +10 градусов. При этом во все дни ожидается ветреная погода со средним показателем до +14 метров в секунду. В этот период возможны пожары на территории Новосибирской области, поэтому нельзя разжигать костры и подобное. В связи с ветреной и сухой погодой огонь быстро распространяется и это может привести к печальным последствиям.

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