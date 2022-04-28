Стал известен прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники 2022

Несмотря на то, что в Новосибирске продолжительное время сохранялась летняя температура воздуха до +20 градусов, на майские каникулы ожидается значительное похолодание до +1 градуса. Дни будут с переменной облачностью, а местами пройдет ливень.

Синоптики опубликовали прогноз погоды в мае 2022. Так, на праздники с 3 по 9 мая придет похолодание до +1 градуса, а самым теплым днем будет воскресенье, 1 мая. Официальными праздничными и нерабочими днями в последнем месяце весны - 1 и 9 мая. 1 мая отмечается День весны и труда, а 9 мая – День Победы. Выходные у россиян начинаются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 1 мая в праздник Дня труда в дневное время ожидается +19 градусов тепла. Ночью температура воздуха сохранится в пределах +13 градусов. День будет пасмурный. Местами пройдет дождь. Фото: Яндекс. Погода 2 и 3 мая ожидается похолодание до +10…+13 градусов днем и +1…+5 вечером. Утром сохранится пасмурная погода, а в дневное время все стабилизируется и выглянет солнышко. 4, 6 и 7 мая в Новосибирске пройдет дождь. Температура днем сохранится в пределах +12…+14 градусов. В ночное время столбик термометра опустится до +6…+8 градусов. Фото: Медиахолдинг1Mi Перед Днем Победы, 8 мая погода порадует новосибирцев солнцем. Температура будет в пределах нормы – днем +14, а ночью +6 градусов. Осадков не ожидается. 9 мая будет прохладным днем, но осадков не прогнозируется. В дневное время температура воздуха прогреется до +13 градусов, а ночью до +8. Будет дуть ветер 6 метров в секунду. Такая погода сохранится и на всю предстоящую неделю. Напомним, также стал известен прогноз погоды на лето 2022. В июне температура будет держаться в пределах нормы. Осадки ожидаются, но не критичные. Средняя температура воздуха в дневное время составит +24 градуса и +12 градусов ночью. В июле средняя температура воздуха достигнет +25 градусов, а ночью +14. Ожидается большое количество осадков. В августе столбик термометра покажет +22 градуса тепла. В ночное время температура опустится до +11 градусов. Весь месяц возможны осадки.

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