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Душившего 5-летнюю девочку новосибирца приговорили к 13 годам тюрьмы

25 мая 09:37
Фото: pixabay.com
Жителя Бердска Новосибирской области осудили на 13 лет колонии за попытку задушить 5-летнюю девочку. Приговор опубликовали на сайте суда.

Эта история произошла ещё летом 2020 года. Девочка гуляла с мамой во дворе, когда к ней со спины подошел мужчина. Он схватил малышку за шею и начал душить. Обить ребёнка от обезумевшего сибиряка родительнице помогли неравнодушные соседи.

Судья установил, что бердчанин желал убить маленького ребенка. Кроме того, он угрожал смертью и матери девочки – а за убийство у него уже есть судимость.

Приговор новосибирцу огласили ещё в ноябре 2021 года, однако он подал апелляцию. Уже 24 мая этого года без изменения оставили наказание в виде 13 лет тюрьмы.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Криминал
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