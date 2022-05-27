Роддом №25 могут закрыть из-за низкой заполняемости в Новосибирске

В роддоме некоторое время фиксируют низкую посещаемость. Это может быть связано с открытием неподалеку Областного перинатального центра, пишет НГС.
Сотрудники несколько раз видели комиссию из министерства здравоохранения Новосибирской области. Речь могла идти о перепрофилировании роддома в онкологический центр.
"Если решение о перераспределения потока рожениц из этого роддома будет принято, мы об этом сообщим. Сейчас роддом работает в обычном режиме", - рассказали Atas.info в областном Минздраве.
Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.