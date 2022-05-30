Нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области в 2022 году установлен в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Последние ограничения на рыбалку будут сняты только в конце сентября. Запрет не касается ловли одним спиннингом удочкой с берега, можно использовать жерлицы, но не более пяти штук на одного рыбака