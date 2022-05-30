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Нерестовый запрет в Новосибирской области: где и когда нельзя рыбачить в 2022 году

30 мая 05:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нерестовый запрет вводит ограничения на рыбалку с целью сохранения популяции рыбы. Поскольку в разных водоемах и у различных пород рыб сроки нереста отличаются, существуют различия во временных границах запрета в зависимости от места рыбалки

Нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области в 2022 году установлен в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Последние ограничения на рыбалку будут сняты только в конце сентября. Запрет не касается ловли одним спиннингом удочкой с берега, можно использовать жерлицы, но не более пяти штук на одного рыбака

Где и в какие сроки запрещена рыбалка

До 10 июня нельзя ловить рыбу в Новосибирском водохранилище, с 11 по 30 июня ограничения будут действовать на участке водохранилища 530-550 километров и касаются они только ловли тралами.

До 15 июня нерестовый запрет на рыбалку действует на нескольких участках реки Обь: от устья нижнего подходного канала ГЭС до деревни Малое Кривощеково, в районах населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек.

До 31 августа запрещен лов рыбы тралами в озерах Урюм, Саргуль и Малые Чаны.

И до 30 сентября тралы нельзя использовать в протоках Кожурла и Колтоячка, которые относятся к бассейну озера Чаны.

Какие виды рыб нельзя вылавливать

Запрещено забирать в качестве трофея осетра, нельму, муксуна, тайменя ленка, хариуса, стерлядь, пелядь, самку рака, вынашивающею икру, и рачков артемии. Кроме того, установлен зааперт на вылов рыбы, не достигшей определенного размера. В Новосибирском водохранилище нельзя вести добычу судака размером менее 33 сантиметров и леща, размер которого не достигает 25 см. Пойманный рак должен быть не менее 9 сантиметров.

Правила любительского рыболовства гласят, что в случае несоответствия пойманной рыбы этим требованиям ее нужно выпустить обратно в воду, стараясь причинить как можно меньший вред.

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Какое ограничение действует на размер суточного улова

В период нерестового запрета рыбак в течение одних суток может поймать суммарно не более 10 килограммов рыбы разных пород. Суточная норма добычи раков ограничена 2 килограммами, гаммаруса можно наловить не более одного килограмма.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение нерестового запрета

Нарушение запретов, установленных на период нереста, попадает под действие статьи 256 Уголовного Кодекса РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". В зависимости от размера причиненного ущерба, суд может назначить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо постановить взыскать в доход государства суммы в размере зарплаты нарушителя за период от двух до трех лет.

Кроме того, суд может назначить браконьеру наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов. Максимальное наказание по этой статье Уголовного Кодекса – два года лишение свободы.

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