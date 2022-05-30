Нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области в 2022 году установлен в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Последние ограничения на рыбалку будут сняты только в конце сентября. Запрет не касается ловли одним спиннингом удочкой с берега, можно использовать жерлицы, но не более пяти штук на одного рыбака
До 10 июня нельзя ловить рыбу в Новосибирском водохранилище, с 11 по 30 июня ограничения будут действовать на участке водохранилища 530-550 километров и касаются они только ловли тралами.
До 15 июня нерестовый запрет на рыбалку действует на нескольких участках реки Обь: от устья нижнего подходного канала ГЭС до деревни Малое Кривощеково, в районах населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек.
До 31 августа запрещен лов рыбы тралами в озерах Урюм, Саргуль и Малые Чаны.
И до 30 сентября тралы нельзя использовать в протоках Кожурла и Колтоячка, которые относятся к бассейну озера Чаны.
Запрещено забирать в качестве трофея осетра, нельму, муксуна, тайменя ленка, хариуса, стерлядь, пелядь, самку рака, вынашивающею икру, и рачков артемии. Кроме того, установлен зааперт на вылов рыбы, не достигшей определенного размера. В Новосибирском водохранилище нельзя вести добычу судака размером менее 33 сантиметров и леща, размер которого не достигает 25 см. Пойманный рак должен быть не менее 9 сантиметров.
Правила любительского рыболовства гласят, что в случае несоответствия пойманной рыбы этим требованиям ее нужно выпустить обратно в воду, стараясь причинить как можно меньший вред.
В период нерестового запрета рыбак в течение одних суток может поймать суммарно не более 10 килограммов рыбы разных пород. Суточная норма добычи раков ограничена 2 килограммами, гаммаруса можно наловить не более одного килограмма.
Нарушение запретов, установленных на период нереста, попадает под действие статьи 256 Уголовного Кодекса РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". В зависимости от размера причиненного ущерба, суд может назначить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо постановить взыскать в доход государства суммы в размере зарплаты нарушителя за период от двух до трех лет.
Кроме того, суд может назначить браконьеру наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов. Максимальное наказание по этой статье Уголовного Кодекса – два года лишение свободы.