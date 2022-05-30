Редкий черный аист замечен в Новосибирской области – как он к нам попал

«В нашем регионе он появился из соседнего. Редок - потому что совершает дальние миграции и на пути его подстерегает очень много опасностей. Это и охотники, и погодные условия», - сообщила эксперт.
Черный аист (Ciconia nigra) занесен в Красную книгу. Он под охранной в России, странах СНГ и некоторых странах дальнего зарубежья. В Евразии, Азии и Пакистане уникальной птице угрожают браконьеры.
Кроме того, как рассказали специалисты, черные аисты плохо размножаются в плохих погодных условиях гнездования – это приводит к вымиранию вида. Обычно свои домики они строят далеко от жары и людей, в глухих лесах.
Напомним, в последний раз черного аиста видели год назад в Маслянинском районе Новосибирской области. Его миграцию отслеживали ученые с Алтайского края.