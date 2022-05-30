atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Редкий черный аист замечен в Новосибирской области – как он к нам попал

30 мая 08:30
Фото: Википедия
Новосибирцы обнаружили гнездо редчайшего черного аиста в Болотнинском районе весной 2022 года. Эта уникальная птица прилетела к нам от соседей, рассказала Atas.info орнитолог Елена Шнайдер.

«В нашем регионе он появился из соседнего. Редок - потому что совершает дальние миграции и на пути его подстерегает очень много опасностей. Это и охотники, и погодные условия», - сообщила эксперт.

Черный аист (Ciconia nigra) занесен в Красную книгу. Он под охранной в России, странах СНГ и некоторых странах дальнего зарубежья. В Евразии, Азии и Пакистане уникальной птице угрожают браконьеры.

Кроме того, как рассказали специалисты, черные аисты плохо размножаются в плохих погодных условиях гнездования – это приводит к вымиранию вида. Обычно свои домики они строят далеко от жары и людей, в глухих лесах.

Напомним, в последний раз черного аиста видели год назад в Маслянинском районе Новосибирской области. Его миграцию отслеживали ученые с Алтайского края.

Материалы по теме
Черный аист Роберт прилетел в Новосибирскую область с АлтаяФотограф из Новосибирска заманила редкую птицу куском салаГнездо редчайшего черного аиста нашли под Новосибирском – их осталось всего 9 тысяч
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52