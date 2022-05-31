17 тысяч безработных зарегистрировали в Новосибирской области в мае 2022

Кроме того, число вакансий на сегодняшний день насчитывается более 40 тысяч предложений о работе. Больше всего рабочих требуется в Новосибирске, Оби и Бердске. Сложнее всего с вакансиями в Коченевском, Кыштовском, Венгеровском, Убинском районах.