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17 тысяч безработных зарегистрировали в Новосибирской области в мае 2022

31 мая 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
При этом уровень безработицы в регионе в мае 2022 года снизился до 1,2% от числа работающего населения, озвучил замминистра труда и социального развития НСО Владимир Машанов в ходе пресс-конференции в ТАСС 31 мая.

Официально безработными в Новосибирской области считаются 17 570 человек. Такие данные подсчитали за май 2022 года.

«Показатель 17570 безработных — это на треть меньше, чем в начале года, и почти на половину меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2021 года»,

добавил Машанов.

Кроме того, число вакансий на сегодняшний день насчитывается более 40 тысяч предложений о работе. Больше всего рабочих требуется в Новосибирске, Оби и Бердске. Сложнее всего с вакансиями в Коченевском, Кыштовском, Венгеровском, Убинском районах.

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