Новосибирец предложил властям отправить безработных подметать улицы

Житель Новосибирска рассказал о том, как можно избавиться от пыли в Новосибирске – он привел в пример небольшой город в Казахстане Экибастуз.
В казахстанском городе открытым образом добывают уголь, а также там работают две ГРЭС. В связи с этим населенный пункт многие года был очень грязным, но затем там всех стоящих на бирже труда заставили убирать города – на отрезки 100 метров человек 20 мело улицу.
С 2002 года многое там изменилось, но город сохранил свою чистоту – каким образом это удалось, сейчас неизвестно. Мужчина считает, что такое можно применить и в Новосибирске, пишет НГС.