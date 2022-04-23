Новосибирец предложил властям отправить безработных подметать улицы

Новосибирец предложил властям отправить безработных подметать улицы
Новосибирец предложил властям отправить безработных подметать улицы
Сегодня, 18:17ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В городе Казахстана открыто добывают уголь. В связи с этим населенный пункт многие года был очень грязным

Житель Новосибирска рассказал о том, как можно избавиться от пыли в Новосибирске – он привел в пример небольшой город в Казахстане Экибастуз.

В казахстанском городе открытым образом добывают уголь, а также там работают две ГРЭС. В связи с этим населенный пункт многие года был очень грязным, но затем там всех стоящих на бирже труда заставили убирать города – на отрезки 100 метров человек 20 мело улицу.

С 2002 года многое там изменилось, но город сохранил свою чистоту – каким образом это удалось, сейчас неизвестно. Мужчина считает, что такое можно применить и в Новосибирске, пишет НГС.

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