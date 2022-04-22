Мэр Локоть подметет Новосибирск от пыли: где это будет

В пресс-службе мэрии уточняют, что в ближайшие два года в пойме реки планируется благоустройство территории в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Трактовой, Есенина, Волочаевской. Там создадут рекреационную зону и ландшафтный парк. Срок исполнения первого этапа — октябрь 2023 года.