Мэр Локоть подметет Новосибирск от пыли: где это будет

Мэр Локоть подметет Новосибирск от пыли: где это будет
Мэр Локоть подметет Новосибирск от пыли: где это будет
Сегодня, 15:12ПолитикаФото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска возьмёт в руки метлу: где это будет

Территорию у реки Каменка расчистит мэр и его заместитель Анна Терешкова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в общегородском субботнике 23 апреля. Об этом проинформировали на сайте мэрии города.

Завтра, 23 апреля состоится весенний субботник. В уже традиционной генеральной уборке мэр города также примет участие. Глава Новосибирска посетит территорию в пойме реки Каменки в 10:30. Кроме того, участие в уборке примет и заместитель мэра – Анна Терешкова.

В пресс-службе мэрии уточняют, что в ближайшие два года в пойме реки планируется благоустройство территории в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Трактовой, Есенина, Волочаевской. Там создадут рекреационную зону и ландшафтный парк. Срок исполнения первого этапа — октябрь 2023 года.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников 20 апреля раскритиковал мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пыль в городе. Глава региона посоветовал мэру Анатолию Локтю обратится к специалисту либо начать работать. Сразу после этого на улицах начали пылесосить дворы.

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