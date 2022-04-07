Городской субботник пройдет 23 апреля в Новосибирске

Коммунальные службы проведут очистку улиц и промывку дорог и тротуаров в ближайшее время – они не будут дожидаться общего субботника 23 апреля. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.
«В настоящее время работает порядке 200 сотрудников на улицах города. После таяния снега весь накопившийся мусор остается на поверхности – наша задача сейчас справиться и убрать его по максимуму, не дожидаясь субботника», - сказал Локоть.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев уточнил, что сейчас вывозится мусор и грязь с улиц Новосибирска, а затем начнется промывка дорог и тротуаров, чтобы не поднималась пыль.
Глава города потребовал проконтролировать предпринимателей, чтобы они убирали свои прилегающие территории.
Напомним, что в мэрии Новосибирска заявили, что на площади Труда и Энергетиков не нашли подтоплений дороги.