Городской субботник пройдет 23 апреля в Новосибирске

Городской субботник пройдет 23 апреля в Новосибирске
Городской субботник пройдет 23 апреля в Новосибирске
Сегодня, 12:17ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирские улицы начнут очищать от мусора, не дожидаясь массового субботника

Коммунальные службы проведут очистку улиц и промывку дорог и тротуаров в ближайшее время – они не будут дожидаться общего субботника 23 апреля. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.

«В настоящее время работает порядке 200 сотрудников на улицах города. После таяния снега весь накопившийся мусор остается на поверхности – наша задача сейчас справиться и убрать его по максимуму, не дожидаясь субботника», - сказал Локоть.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев уточнил, что сейчас вывозится мусор и грязь с улиц Новосибирска, а затем начнется промывка дорог и тротуаров, чтобы не поднималась пыль.

Глава города потребовал проконтролировать предпринимателей, чтобы они убирали свои прилегающие территории.

Напомним, что в мэрии Новосибирска заявили, что на площади Труда и Энергетиков не нашли подтоплений дороги.

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