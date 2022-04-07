Власти не нашли подтоплений на площади Труда и Энергетиков в Новосибирске

В мэрии Новосибирска заявили, что на площади Труда и Энергетиков не нашли подтоплений дороги. Об этом сообщили на пресс-конференции Анатолия Локтя 7 апреля.
«В настоящее время на площади Труда и Энергетиков не наблюдается подтопления благодаря тому, что заблаговременно с верховой части снег был весь вывезен», - сказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал завершения работ по приведению в порядок ливневой системы канализаций до воскресенья, 10 апреля, хоть она и не везде в городе существует.
Напомним, что в Новосибирской области паводковые воды затопили трассу К-17Р. Перелив произошел на 248 километре автодороги.