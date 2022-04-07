Власти не нашли подтоплений на площади Труда и Энергетиков в Новосибирске

Власти не нашли подтоплений на площади Труда и Энергетиков в Новосибирске
Власти не нашли подтоплений на площади Труда и Энергетиков в Новосибирске
Сегодня, 10:50Политика
С верховых территорий пл. Труда и Энергетиков был вывезен весь снег, чтобы избежать подтопления

В мэрии Новосибирска заявили, что на площади Труда и Энергетиков не нашли подтоплений дороги. Об этом сообщили на пресс-конференции Анатолия Локтя 7 апреля.

«В настоящее время на площади Труда и Энергетиков не наблюдается подтопления благодаря тому, что заблаговременно с верховой части снег был весь вывезен», - сказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал завершения работ по приведению в порядок ливневой системы канализаций до воскресенья, 10 апреля, хоть она и не везде в городе существует.

Напомним, что в Новосибирской области паводковые воды затопили трассу К-17Р. Перелив произошел на 248 километре автодороги.

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