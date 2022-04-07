Власти не нашли подтоплений на площади Труда и Энергетиков в Новосибирске

«В настоящее время на площади Труда и Энергетиков не наблюдается подтопления благодаря тому, что заблаговременно с верховой части снег был весь вывезен», - сказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.