Паводок затопил трассу в Новосибирской области

В Новосибирской области паводковые воды затопили трассу К-17Р. Перелив произошел на 248 километре автодороги.
Растаявший снег затопил 10-метровый участок дороги. Вчера, 6 апреля сотрудники «Новосибирскавтодора» устраняли последствия аварии.
По сообщению от Территориального управления автодорог, ширина перелива достигла 30 метров, а глубина составила 4 сантиметра. Паводковые воды размыли несколько метров обочины.
«Начало подмывать асфальтобетон. На этой же дороге немного дальше водами вырвало раструб и кольцо водопропускной трубы», – уточнили в ТУАД.
Напомним, в Бердске улицу полностью затопило канализационными водами. Местные жители с трудом добираются домой из-за затопленного единственного въезда на улицу