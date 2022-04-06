Улицу полностью затопило канализационными водами в Бердске

Улицу полностью затопило канализационными водами в Бердске
Улицу полностью затопило канализационными водами в Бердске
Сегодня, 04:34ОбществоАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Местные жители с трудом добираются домой из-за затопленного единственного въезда на улицу

Жители Бердска 5 апреля не могли добраться до своих домов из-за затопленной канализационными водами улицы Рогачева. Видеоролик с инцидентом опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что в Бердске даже внедорожники не могут проехать улицу Рогачева – она полностью ушла под воду. При этом местные жители утверждают, что это единственный заезд на ту улицу.

Однако некоторые внедорожники рискуют своей машиной и проезжают эту местность, как и пешеходы, которым необходимо дойти домой.

Напомним, что крупногабаритный трактор остался без колеса и полуоси, когда наехал на огромную затопленную яму на дороге в Новосибирске.

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