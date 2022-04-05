Трактор лишился колеса в огромной яме на дороге в Новосибирске

Трактор лишился колеса в огромной яме на дороге в Новосибирске
Трактор лишился колеса в огромной яме на дороге в Новосибирске
Сегодня, 16:26ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Замер затопленной ямы на дороге в Новосибирске показал, что там глубина около 1,5 метров

Крупногабаритный трактор остался без колеса и полуоси, когда наехал на огромную яму на дороге в Новосибирске. Видеозапись инцидента опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы измерили глубину ямы, залитой водой, сломанной палкой. Выяснилось, что даже палки кое-как хватило, чтобы достать до самого дна – глубина оказалась около 1,5 метров.

При этом увидеть такую «ловушку» на дороге на пересечении улицы Троллейной и Степной почти невозможно.

Фото:АСТ-54

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания раскритиковал ямочный ремонт в регионе и предположил, что работать начинают только тогда, когда он об этом напоминает.

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