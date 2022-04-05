Трактор лишился колеса в огромной яме на дороге в Новосибирске

Крупногабаритный трактор остался без колеса и полуоси, когда наехал на огромную яму на дороге в Новосибирске. Видеозапись инцидента опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы измерили глубину ямы, залитой водой, сломанной палкой. Выяснилось, что даже палки кое-как хватило, чтобы достать до самого дна – глубина оказалась около 1,5 метров.
При этом увидеть такую «ловушку» на дороге на пересечении улицы Троллейной и Степной почти невозможно.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания раскритиковал ямочный ремонт в регионе и предположил, что работать начинают только тогда, когда он об этом напоминает.