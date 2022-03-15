Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Новосибирске к апрелю

Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Новосибирске к апрелю
Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Новосибирске к апрелю
Сегодня, 10:06ЭкологияФото: pixabay.com
Сейчас установлено уже 500 боксов.

Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Новосибирске. Об этом проинформировали в мэрии города.

Свыше 2,5 тысяч боксов установят уже к апрелю 2022 года. Деньги на установку Новосибирск получил еще в конце 2021 года. Всего было закуплено 2 531 контейнеров. Их установят в жилых районах города.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, правительство РФ решило сократить сроки установки боксов для раздельной сортировки отходов в минимальные сроки. Глава города уточнил, что ответственными за установку будет департамент энергетики и ЖКХ, а также главы Кировского, Советского и Первомайского районов вместе с управляющей компанией.

По заявлению руководителя департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, места для размещения контейнеров уже известны. На сегодняшний день установлено уже 500 боксов, что составляет 20% от общего числа.

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