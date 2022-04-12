Мэр Новосибирска Локоть утвердил дату общегородского субботника

Общегородской субботник пройдет в Новосибирске 23 апреля 2022 года. Об этом сообщил на оперативном совещании 12 апреля мэр Анатолий Локоть.
Градоначальник поручил главам районных администраций подготовить место уборки и инвентарь для горожан. Также к субботнику Анатолий Локоть призвал подключить профсоюзы и трудовые коллективы.
«Привести город в порядок перед майскими праздниками - это наша общая задача», – сказал мэр.
Отметим, информация о местах проведения субботника появится на сайтах районных администраций Новосибирска.