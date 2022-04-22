Шампунем против пыли отмоют улицы в Новосибирске к 1 мая

В Новосибирске к майским праздникам дороги отмоют специальным шампунем против пыли. Мэрия планирует бороться с грязью с помощью средства «Бионорд-антипыль».
Весенняя чистка центральных улиц начнется 25 апреля, передали в муниципалитете Новосибирска. Дорожники также пройдутся шампунем по недоступным для техники местам.
Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Евгений Антонов рассказал, что подобные работы проходят ежегодно. После зимы с улиц убирают грязь и остатки антигололёдного средства. Однако на эти цели ранее закупали гораздо меньше специальной жидкости.
««Бионорд-антипыль» уже опробовали в прошлом году. Он доказал эффективность, поэтому закупили сейчас 3000 литров. До майских праздников приведем улицы в порядок», - добавил Антонов.
Чиновник уточнил, что данной моющее средство абсолютно безопасно. Оно разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
Напомним, ранее Atas.info писал, что для уборки от пыли Новосибирска закупили «Бионорд» на 10 миллионов рублей.