Шампунем против пыли отмоют улицы в Новосибирске к 1 мая

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Евгений Антонов рассказал, что подобные работы проходят ежегодно. После зимы с улиц убирают грязь и остатки антигололёдного средства. Однако на эти цели ранее закупали гораздо меньше специальной жидкости.