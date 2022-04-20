Блогер Илья Варламов высказался о пыли в Новосибирске

Блогер Илья Варламов высказался о пыли в Новосибирске
Блогер Илья Варламов высказался о пыли в Новосибирске
Сегодня, 09:13ГородФото: Медиахолдинг1Mi
С некоторыми суждениями мэра Анатолия Локтя о появлении пыли в городе он согласился.

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал возможные причины пыли в Новосибирске. Об этой проблеме он написал в личном блоге на сайте varlamov.ru.

По мнению Варламова, пылевые бури появляются в мегаполисах из-за открытого грунта, некачественного благоустройства и зимних средств обработки дорог. Также он упоминал стройплощадки, о которых говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Урбанист согласился с мнением градоначальника. Он рассказал, как моют технику после строительных работ в Японии.

Также блогер напомнил о задержанных активистах, которые снимали ролики о пыли в Новосибирске. Ещё упомянул про обработку улиц пылеподавляющими реагентами.

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