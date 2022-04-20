Блогер Илья Варламов высказался о пыли в Новосибирске

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал возможные причины пыли в Новосибирске. Об этой проблеме он написал в личном блоге на сайте varlamov.ru.
По мнению Варламова, пылевые бури появляются в мегаполисах из-за открытого грунта, некачественного благоустройства и зимних средств обработки дорог. Также он упоминал стройплощадки, о которых говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Урбанист согласился с мнением градоначальника. Он рассказал, как моют технику после строительных работ в Японии.
Также блогер напомнил о задержанных активистах, которые снимали ролики о пыли в Новосибирске. Ещё упомянул про обработку улиц пылеподавляющими реагентами.