В Новосибирске для борьбы с пылью закупили «Бионорд» на 10 млн рублей

В Новосибирске для борьбы с пылью закупили «Бионорд» на 10 млн рублей
В Новосибирске для борьбы с пылью закупили «Бионорд» на 10 млн рублей
Сегодня, 18:38ГородФото: Медиахолдинг1Mi
В 2022 году на палеподавляющие средства городские власти потратили в 16 раз больше денег.

Власти Новосибирска закупили «Бионорд Антипыль» на 10 миллионов рублей для борьбы со сметом. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев в ходе совещания в мэрии 19 апреля.

В прошлом году городские власти потратили на палеподавляющие средства 600 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем затратили в текущем.

Константин Васильев рассказал, что применять «Бионорд Антипыль» начали с 1 апреля в Новосибирске. В частности, его распыляют по улицам Центрального, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов.

Кроме того, Васильев добавил, что муниципалитет закупил в дополнение 3 тысячи литров моющего концентрированного средства для дорог. На это ушел 1 миллион рублей.

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