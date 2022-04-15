Гигантские ели отмыли от пыли на площади Ленина в Новосибирске

Гигантские ели отмыли от пыли на площади Ленина в Новосибирске
Гигантские ели отмыли от пыли на площади Ленина в Новосибирске
Сегодня, 18:27ГородФото: мэрия Новосибирска
В центре города начали весеннюю уборку.

Рабочие Горзеленхоза отмыли большие ели на площади Ленина в центре Новосибирска в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщили в мэрии города.

Мойка деревьев и других насаждений стартовала в скверах Новосибирска. Особое внимание уделили гигантским елкам на площади Ленина.

С подъемного крана рабочие облили ели водой. А ещё в прошлом году их обработали минеральными удобрениями и сняли гирлянды.

Также весенняя уборка началась на Красном проспекте. Там ведется покраска чугунных ограждений.

Напомним, 23 апреля в Новосибирске состоится общегородской субботник. Мэр города Анатолий Локоть пригласил принять в нем участие горожан и рабочие коллективы.

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