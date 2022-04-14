Запыленность левобережья Новосибирска оправдали стройплощадками

«Ситуация с пылью обострилась введением строительных площадок на площадях Труда и Энергетиков в Ленинском районе. Там раскапывают землю, возят на большегрузах стройматериалы. Всё для возведения нового четвертого моста и ремонта дамбы. На этих участках мы попросту не можем остановить движение», - заявил мэр Новосибирска Локоть в ходе «Часа прессы» 14 апреля.