Стал известен самый пыльный район в Новосибирске

Синоптики назвали самый пыльный район Новосибирска. В Западно-Сибирском гидрометцентре отмечают, что в последние дни там фиксировалось двукратное превышение вредных примесей в атмосфере.
Сегодня, 14 апреля, метеоусловия в Новосибирске способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения пониженный.
«Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание взвешенных веществ (пыль)», — сообщается на официальном сайте гидрометцентра.
За последние два дня самым пыльным районом города оказался Ленинский. Предельно допустимая концентрация взвешенных веществ в атмосфере там была превышена в два раза.
Также повышенный уровень загрязнения воздуха 12 и 13 апреля был зафиксирован в Заельцовском и Дзержинском районах.
Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть назвал причину появления пыли на дорогах Новосибирска. Зимнее содержание дорог и грязные автомобили могут быть виновниками появления пыли.