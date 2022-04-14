Стал известен самый пыльный район в Новосибирске

Стал известен самый пыльный район в Новосибирске
Стал известен самый пыльный район в Новосибирске
Сегодня, 12:35ЭкологияФото: pixabay.comНабережная Новосибирска
В Ленинском районе города фиксируется больше всего вредных примесей.

Синоптики назвали самый пыльный район Новосибирска. В Западно-Сибирском гидрометцентре отмечают, что в последние дни там фиксировалось двукратное превышение вредных примесей в атмосфере.

Сегодня, 14 апреля, метеоусловия в Новосибирске способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения пониженный.

«Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание взвешенных веществ (пыль)», — сообщается на официальном сайте гидрометцентра.

За последние два дня самым пыльным районом города оказался Ленинский. Предельно допустимая концентрация взвешенных веществ в атмосфере там была превышена в два раза.

Также повышенный уровень загрязнения воздуха 12 и 13 апреля был зафиксирован в Заельцовском и Дзержинском районах.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть назвал причину появления пыли на дорогах Новосибирска. Зимнее содержание дорог и грязные автомобили могут быть виновниками появления пыли.

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