Что такое сертификация услуг общественного питания

Заявитель также вправе сертифицировать систему менеджмента, внедренную на предприятии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000 (ХАССП).Оценка деятельности заведений общепита проводится поэтапно. Начинается процедура с подачи заявления и комплекта документов специалистам центра (органа) по сертификации. Далее проводится комплексная аудиторская проверка.