Что такое сертификация услуг общественного питания

Законодательство РФ не требует обязательной сертификации услуг общепита.
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ предусматривает возможность добровольного подтверждения качества сервиса по результатам комплексной проверки деятельности компании.
Добровольная сертификация услуг общепита позволяет заведениям продемонстрировать высокий уровень обслуживания, качество блюд, соответствие деятельности в целом стандарту. Подробности можно найти по ссылке https://sertfood.ru/sertifikacziya-uslug-obshhestvennogo-pitaniya/.
Наличие сертификата позволяет:
Деятельность заведений общепита регулируется следующими стандартами ГОСТ:
Согласно ТР ТС 021/2011 в компаниях, деятельность которых связана с пищевой промышленностью, должны быть внедрены принципы ХАССП.
Согласно положениям ГОСТ 31984-12, услуги общепита должны отвечать ряду критериев. Рассмотрим их подробнее:
1. Критерий социальной адресности обслуживания:
2. Критерий функциональной пригодности:
3. Критерии безопасности:
4. Критерии эргономичности и эстетичности:
5. Критерий информативности:
6. Критерий гибкости.
Сервис общепита должен отвечать нормам гибкости, которые свидетельствуют о способности внесения руководством изменений в деятельность в соответствии с меняющимися условиями и требованиями.
Сертификация услуг осуществляется в системе добровольной сертификации (СДС).Разрешительный документ может подтверждать:
Заявитель также вправе сертифицировать систему менеджмента, внедренную на предприятии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000 (ХАССП).Оценка деятельности заведений общепита проводится поэтапно. Начинается процедура с подачи заявления и комплекта документов специалистам центра (органа) по сертификации. Далее проводится комплексная аудиторская проверка.
С учетом выбранной схемы оценивается:
Сертификат на услуги оформляется на 3 года.
Для оценки качества услуг общепита предоставьте специалистам:
Процедура сертификации имеет много нюансов. Советуем делегировать полномочия по оформлению разрешительных документов специалистам «ВостокТест». Консультации бесплатны – обращайтесь!