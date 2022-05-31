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Что такое сертификация услуг общественного питания

31 мая 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
К организациям общественного питания относятся рестораны, кафе, столовые и другие заведения, целью функционирования которых является реализация блюд в залах, отведенных для приема пищи.

Законодательство РФ не требует обязательной сертификации услуг общепита.

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ предусматривает возможность добровольного подтверждения качества сервиса по результатам комплексной проверки деятельности компании.

Добровольная сертификация услуг общепита позволяет заведениям продемонстрировать высокий уровень обслуживания, качество блюд, соответствие деятельности в целом стандарту. Подробности можно найти по ссылке https://sertfood.ru/sertifikacziya-uslug-obshhestvennogo-pitaniya/.

Наличие сертификата позволяет:

  • увеличить поток клиентов и прибыльность деятельности;
  • укрепить доверие клиентов и создать положительную репутацию;
  • повысить шансы на получение выгодных заказов от крупных компаний при участии в тендерах и т.д.

Обзор законодательной базы

Деятельность заведений общепита регулируется следующими стандартами ГОСТ:

  • 31984-12 – содержит перечень услуг общепита, требования к ним, а также критерии и методы оценки качества;
  • 30389-13 – содержит классификацию и определяет общие требования к предприятиям общепита;
  • 31985-13 – содержит терминологию, отражающую систему понятий в области общепита.

Согласно ТР ТС 021/2011 в компаниях, деятельность которых связана с пищевой промышленностью, должны быть внедрены принципы ХАССП.

Критерии качества сервиса (услуг)

Согласно положениям ГОСТ 31984-12, услуги общепита должны отвечать ряду критериев. Рассмотрим их подробнее:

1. Критерий социальной адресности обслуживания:

  • доступность заведений общепита потребителям всех социальных категорий;
  • соответствие уровня сервиса, предлагаемого в меню ассортимента ожиданиям посетителя;
  • наличие льготных условий и т.д.

2. Критерий функциональной пригодности:

  • своевременность обслуживания, время ожидания заказа;
  • соблюдение графика работы заведения;
  • соответствие перечня блюд в меню и ассортименте заведения;
  • предоставление широкого выбора для потребителя;
  • соответствие персонала занимаемой должности (квалификация, соблюдение этических норм, профессиональное общение с клиентами и т.д.).

3. Критерии безопасности:

  • создание безопасных условий для посетителей;
  • соответствие продукции нормам, установленным тех. документацией;
  • подготовленность персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
  • соблюдение требований, связанных с поддержанием помещений в надлежащем состоянии, тех. состоянием инженерных коммуникаций и т.д.

4. Критерии эргономичности и эстетичности:

  • эргономичность заключается в соответствии мебели, приборов, используемых в процессе обслуживания, гигиеническим, физиологическим возможностям клиентов, комфортности условий и т.д.;
  • эстетичность заключается в единстве стиля, гармоничном для посетителей дизайне помещений, внешнем виде обслуживающего персонала, сервировке и подаче блюд.

5. Критерий информативности:

  • достоверность и своевременность информации, предоставляемой клиентам о сервисе заведения, ассортименте с целью возможности правильного выбора;
  • доведение их до сведения посетителей наглядным и доступным способом (стенды, реклама, меню и др.).

6. Критерий гибкости.

Сервис общепита должен отвечать нормам гибкости, которые свидетельствуют о способности внесения руководством изменений в деятельность в соответствии с меняющимися условиями и требованиями.

Оценка качества услуг общепита

Сертификация услуг осуществляется в системе добровольной сертификации (СДС).Разрешительный документ может подтверждать:

  • квалификацию и мастерство работников заведения;
  • качество заявленного сервиса;
  • условия производства продукции;
  • соответствие заведения нормам стандартов, действующих в данной сфере.

Заявитель также вправе сертифицировать систему менеджмента, внедренную на предприятии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000 (ХАССП).Оценка деятельности заведений общепита проводится поэтапно. Начинается процедура с подачи заявления и комплекта документов специалистам центра (органа) по сертификации. Далее проводится комплексная аудиторская проверка.

С учетом выбранной схемы оценивается:

  • оснащенность материальными и техническими ресурсами;
  • соблюдение санитарных правил и норм, требований по охране труда, технике безопасности, пожаробезопасности;
  • опыт, квалификационный уровень работников;
  • состояние помещений и оборудования, используемого для приготовления пищи;
  • наличие протоколов испытаний и разрешительной документации на сырье, продукты, оборудование.
  • иные параметры (в зависимости от выбранной схемы).

Сертификат на услуги оформляется на 3 года.

Что нужно для сертификации услуг

Для оценки качества услуг общепита предоставьте специалистам:

  • заявку;
  • сканы ОГРН,
  • ИНН;
  • сертификаты, декларации на продукты питания, используемое оборудование;
  • документы, подтверждающие квалификацию, профильное образование сотрудников;
  • документы, свидетельствующие о функционировании на предприятии системы менеджмента (при наличии);
  • список оказываемых услуг с кодами ОКПД2.

Процедура сертификации имеет много нюансов. Советуем делегировать полномочия по оформлению разрешительных документов специалистам «ВостокТест». Консультации бесплатны – обращайтесь!

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