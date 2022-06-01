С какими рейтингами школы Новосибирска подошли к сдаче ЕГЭ-2022

"Учиться было нелегко. Даже если вы не будете учиться в спецклассе, как учился я, на вас постоянно будет оказывать давление всё. Здесь нет главных и второстепенных предметов. Надо готовиться ко всем, пощады здесь не будет. Но если вы справитесь, то у вас не будет проблем в универе", - вспоминает школьные годы выпускник лицея Дмитрий Стахнёв.