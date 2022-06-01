С какими рейтингами школы Новосибирска подошли к сдаче ЕГЭ-2022

Posted 1 июня 2022, 07:35
Published 1 июня 2022, 07:35
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
ТОП-5 лучших школ Новосибирска по результатам ЕГЭ-2021 выглядит следующим образом.
Первую строчку в рейтинге школ Новосибирска занимает Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского которая расположена в Академгородке. Средний бал учеников по результатам ЕГЭ в 2021 году составил 82.33. Отчасти, такие результаты обусловлены тем, что многие преподаватели совмещают работу в этом частном образовательном учреждении с преподаванием в НГУ и СУНЦ НГУ, либо с научной деятельностью в институтах СО РАН.
На втором месте, с отставанием всего на 3 сотых балла (82.3) находится Специализированный учебно-научный центр НГУ (физматшкола имени академика Лаврентьева). Это учебное заведение традиционно считается одним из сильнейших в Новосибирске, здесь преподают ведущие научные сотрудники институтов Академгородка и Новосибиркого государственного университета. По итогам 2021 года СУНЦ показал результат лучше, чем 98.7% школ России. Кроме того, новосибирская физматшкола заняла 15 строку в национальном рейтинге конкурентоспособности выпускников, который составляет рейтинговое агентство RAEX. Он показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России.
"Если у ребёнка есть талант, желание и стремление быть умным и востребованным, то СУНЦ это то место, где его будут развивать, вкладывать знания и стремление к жизни, общение с умными и офигенными людьми обеспечено, преподаватели с детьми на равных, дети чувствуют себя там как дома", - так характеризует физматшколу выпускница Анастасия Ломакина.
На третьей строчке с результатом 80.42 расположилась муниципальная гимназия №2, которая расположена в Ленинском районе Новосибирска.
"Здесь всё на высоте! Оснащение классов, комфорт учеников и качество обучения. Рейтинг у гимназии заслуженно высокий. Требований к ученикам много. Но оно того стоит. Дети получают качественное образование. Всегда поощряется дополнительная научная или творческая деятельность гимназистов. И, самое главное, что внутри гимназии для этого есть все условия", - комментирует Юлия Никитенко на портале schoolotzyv.ru.
Между тем, многие родители учеников отмечают достаточно высокие добровольные взносы на нужды школы.
Еще одно образовательное учреждение из Ленинского района, инженерный лицей НГТУ, занимают 4 позицию в рейтинге лучших школ со средним баллом ЕГЭ 78.65. Здесь существует ярко выраженная специализация в области технических дисциплин, много времени уделяю преподаванию информатики, математики и физики. Что не удивительно – как следует из названия, лицей является опорным для Новосибирского государственного технического университета. Выпускники особо отмечают, что большое внимание педагоги уделяют внеучебной работе, при лицее работает множество кружков и секций.
"Учиться было нелегко. Даже если вы не будете учиться в спецклассе, как учился я, на вас постоянно будет оказывать давление всё. Здесь нет главных и второстепенных предметов. Надо готовиться ко всем, пощады здесь не будет. Но если вы справитесь, то у вас не будет проблем в универе", - вспоминает школьные годы выпускник лицея Дмитрий Стахнёв.
Замыкает пятерку лучших новосибирских школ муниципальная гимназия № 1, расположенная на Красном проспекте, в самом центре города. Ее выпускники показали в 2021 году средний балл ЕГЭ 77.1. Бывшая школа № 42 еще в советские времена была образцово-показательной, отличалась классическим подходом к образованию и строгостью педагогов. Автор этих строк, закончивший 42 школу, может засвидетельствовать это на собственном опыте.
Эти же принципы в гимназии любовно сохранены до сегодняшнего дня. Родители школьников отмечают очень сильный преподавательский состав. "Без преувеличения, это лучшая школа в городе. Найдите возможность попасть в неё, хотя бы в начальные и выпускные классы", - оценивает текущую обстановку отец ученика Виктор Казаков.
Самые скромные показатели по результатам ЕГЭ-2021 (37.19) показали выпускники школы № 147 в Первомайском районе Новосибирска. Возможно, столь низкий средний балл связан с тем, что, по рассказам матери одного из учеников, пожелавшей остаться анонимной, педагоги вынуждены работать в сложных социальных условиях.
По словам женщины, набор в 10-11 классы происходит "по остаточному принципу", то есть, сюда приходят самые слабые ученики из других школ района, которые вряд ли могут показать хорошие результаты во время итоговой аттестации.
Кроме того, родители школьников жалуются на состояние школьного здания. Постройка 1954 года сильно обветшала и давно требует ремонта.
И любопытный финальный штрих – "статусный" лицей № 130 имени академика Лаврентьева, расположенный в Академгородке, не попал в первую пятерку городского рейтинга по результатам ЕГЭ-2021 (9 место с результатом 76.5 баллов) Но при этом он расположился на 43 месте в национальном рейтинге конкурентоспособности выпускников RAEX, о котором мы упоминали выше. Лицей 130 и СУНЦ НГУ – единственные образовательные учреждения, представляющие Новосибирскую область в этом списке.