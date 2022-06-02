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Где встречают лосей в Новосибирской области: в Минприроды перечислили опасные трассы

2 июня 01:31
Фото: pixabay.com
Лоси стали чаще выходить из лесов Новосибирской области на оживленные трассы и становится виновниками ДТП. Самые опасные для животных и водителей участки дорог назвали в региональном Минприроды.

За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 24 аварии с лосями. Большая часть случаев приходится на весенне-летний период, когда парнокопытные мигрируют.

«Лосей наблюдали на Северном объезде, трассе от Сузуна в сторону Черепаново. Вдоль них проходят заказники, поэтому автомобилистам следует соблюдать осторожность», - отметили в министерстве.

Также водителям напомнили, что встреча с лосем может привести не только к трагедии, но и к дополнительным растратам. За сбитое животное штрафуют на 80 тысяч рублей. Тушу сбитого лося забирать нельзя, как и прятать.

Напомним, в конце мая 2022 года по новосибирскому Академгородку бегал лось - видео сняли очевидцы. Через несколько часов животное погибло, врезавшись в забор.

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