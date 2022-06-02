Где встречают лосей в Новосибирской области: в Минприроды перечислили опасные трассы

За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 24 аварии с лосями. Большая часть случаев приходится на весенне-летний период, когда парнокопытные мигрируют.
«Лосей наблюдали на Северном объезде, трассе от Сузуна в сторону Черепаново. Вдоль них проходят заказники, поэтому автомобилистам следует соблюдать осторожность», - отметили в министерстве.
Также водителям напомнили, что встреча с лосем может привести не только к трагедии, но и к дополнительным растратам. За сбитое животное штрафуют на 80 тысяч рублей. Тушу сбитого лося забирать нельзя, как и прятать.
Напомним, в конце мая 2022 года по новосибирскому Академгородку бегал лось - видео сняли очевидцы. Через несколько часов животное погибло, врезавшись в забор.