Андрей Травников: Контроль качества дорожных работ в регионе будет ужесточаться

Работу по ужесточению контроля дорожного строительства региональные власти ведут уже два года. Первоначальная задача – безусловное исполнение гарантийных обязательств, устранение дефектов.
«Надо признать, мы получили результат, по цифрам видно, насколько стал более жёстким гарантийный контроль со стороны заказчиков. Теперь важно добиться, чтобы таких дефектов, гарантийных случаев стало меньше. В конце концов это главная цель: чтобы дороги стояли, а не постоянно ремонтировались», – заявил Андрей Травников.
Для этого второй год подряд в регионе увеличивают количество этапов контроля. Заказчик участвует даже в приёмке сыпучих инертных материалов, в том числе, в карьерах, чтобы проверить качество материалов, которые пойдут в будущие асфальтовые или бетонные смеси.
«Если мы перед собой ставим задачу не просто добиваться устранения гарантийных дефектов, которых у нас сегодня сотни, а недопущения их, то нам нужно провести и какое-то расследование. Необходимо, чтобы заказчик участвовал в расследовании гарантийных случаев: не просто добился, чтобы дефект был устранён, а вместе с подрядчиком выяснил – в чём была причина этого дефекта, на каком этапе контроль дал сбой, что привело к нарушению параметров покрытия. Поднять документы входного, промежуточного, итогового контроля, кто проверял, какие были результаты», – поставил во время выездного совещания задачу Губернатор.
Ориентир для такой работы у региона есть, уточнил он. «Это – жёсткий последовательный контроль применения новых технологий на федеральных дорогах. Фирм-однодневок, желающих поучаствовать в конкурсах, аукционах, там намного меньше, чем на региональных дорогах. На объектах ТУАДа их тоже становится меньше.
Следующий этап – добиться, чтобы такой же уровень качества и уровень контроля был и на всех муниципальных дорогах, чтобы дефектов было меньше, чтобы было меньше неприятных случаев, когда сотрудники контролирующих организаций, инспекторы заказчика попадались на подписании «левых» актов, на взятках. Чтобы у всех было осознание – и у заказчика, и подрядчика, у поставщика материалов: этим заниматься бесполезно, система контроля очень жёсткая, она обеспечит прослеживание технологий на всех этапах», – подчеркнул Андрей Травников.
Губернатору продемонстрировали работу специальных высокоточных лабораторий, в которых производители испытывают материал и оценивают качество асфальта и асфальтобетона по нескольким десяткам параметров.