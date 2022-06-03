Андрей Травников: Контроль качества дорожных работ в регионе будет ужесточаться

«Если мы перед собой ставим задачу не просто добиваться устранения гарантийных дефектов, которых у нас сегодня сотни, а недопущения их, то нам нужно провести и какое-то расследование. Необходимо, чтобы заказчик участвовал в расследовании гарантийных случаев: не просто добился, чтобы дефект был устранён, а вместе с подрядчиком выяснил – в чём была причина этого дефекта, на каком этапе контроль дал сбой, что привело к нарушению параметров покрытия. Поднять документы входного, промежуточного, итогового контроля, кто проверял, какие были результаты», – поставил во время выездного совещания задачу Губернатор.