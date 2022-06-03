Виды, преимущества и применение ручной тали: как выбрать поставщика подъемной техники

Купить ручную таль можно для использования в мастерских, независимо от профиля работы, также они незаменимы в строительстве, используются на крупных складах и производстве. Ручная таль имеет важное отличие от механизмов, оборудованных электроприводом, она полностью автономна и её работа никак не зависит от наличия коммуникаций.
В основе производства ручных талей лежит один из двух возможных механизмов действия – тали могут быть шестеренными и рычажными.
Важнейшим узлом всей конструкции является блок тали, где располагается редуктор. Входная шестерня редуктора соединена с цепью управления. С использованием этой цепи оператор осуществляет передачу энергии движения на механизм тали. С грузовой цепью связана выходная шестерня. В данном случае редуктор используется для снижения нагрузки необходимой для того, чтобы привести крюк тали в движение. При этом использование редуктора для передачи рабочего импульса позволяет не только облегчить работу оператора, но и частично снять нагрузку с самого механизма. Таким образом, срок эксплуатации тали становится дольше.
На первый взгляд конструкция похожа на предыдущий вариант. Но рабочий импульс устройства рычажного типа получают через рычаг, а не с использованием управляющей цепи. Этот вариант подъёмников более компактный, но у него есть некоторые недочёты. В частности среди рычажных устройств практически нет моделей способных поднять груз на значительную высоту.
Нельзя не сказать и о червячных талях, но их всё реже можно встретить в продаже, да и спрос на эти устройства стабильно падает. Дело в том, что червячные тали имеют сложную конструкцию и стоят дорого.
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