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Виды, преимущества и применение ручной тали: как выбрать поставщика подъемной техники

3 июня 08:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ручная таль – наиболее востребованный потребителями вид подъёмной техники.

Купить ручную таль можно для использования в мастерских, независимо от профиля работы, также они незаменимы в строительстве, используются на крупных складах и производстве. Ручная таль имеет важное отличие от механизмов, оборудованных электроприводом, она полностью автономна и её работа никак не зависит от наличия коммуникаций.

Цепная таль: виды

В основе производства ручных талей лежит один из двух возможных механизмов действия – тали могут быть шестеренными и рычажными.

Шестерные тали

Важнейшим узлом всей конструкции является блок тали, где располагается редуктор. Входная шестерня редуктора соединена с цепью управления. С использованием этой цепи оператор осуществляет передачу энергии движения на механизм тали. С грузовой цепью связана выходная шестерня. В данном случае редуктор используется для снижения нагрузки необходимой для того, чтобы привести крюк тали в движение. При этом использование редуктора для передачи рабочего импульса позволяет не только облегчить работу оператора, но и частично снять нагрузку с самого механизма. Таким образом, срок эксплуатации тали становится дольше.

Рычажные тали

На первый взгляд конструкция похожа на предыдущий вариант. Но рабочий импульс устройства рычажного типа получают через рычаг, а не с использованием управляющей цепи. Этот вариант подъёмников более компактный, но у него есть некоторые недочёты. В частности среди рычажных устройств практически нет моделей способных поднять груз на значительную высоту.

Нельзя не сказать и о червячных талях, но их всё реже можно встретить в продаже, да и спрос на эти устройства стабильно падает. Дело в том, что червячные тали имеют сложную конструкцию и стоят дорого.

У кого приобрести ручную таль

Если сейчас вы находитесь в поиске поставщика тали, то необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • как давно работает продавец с подъёмными механизмами;
  • учувствовала ли компания-продавец в разбирательствах в судебных органах;
  • изучить отзывы, желательно на сторонних площадках;
  • сотрудничает ли компании в качестве дистрибьютора с известными в данном сегменте брендами;
  • существует ли возможность обратиться к продавцу в случае необходимости ремонта или гарантийного обслуживания оборудования.

Если ответы на все вопросы смогли вас удовлетворить, то с компанией можно начинать сотрудничество.

#Новости#Бизнес
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