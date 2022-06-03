Виды, преимущества и применение ручной тали: как выбрать поставщика подъемной техники

Важнейшим узлом всей конструкции является блок тали, где располагается редуктор. Входная шестерня редуктора соединена с цепью управления. С использованием этой цепи оператор осуществляет передачу энергии движения на механизм тали. С грузовой цепью связана выходная шестерня. В данном случае редуктор используется для снижения нагрузки необходимой для того, чтобы привести крюк тали в движение. При этом использование редуктора для передачи рабочего импульса позволяет не только облегчить работу оператора, но и частично снять нагрузку с самого механизма. Таким образом, срок эксплуатации тали становится дольше.