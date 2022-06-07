Пожарные тушат главный офис «Ростелекома» в Новосибирске – у здания стоит реанимобиль

Возгорание в здании «Ростелекома» произошло около 10 часов дня. На место вызвали пожарных, которые по приезде заметили слабый дым из-под вентилируемого фасада.
«Предварительно, строители проводили сварочные работы. В помещении тлеет утеплитель под обшивкой. Сейчас подали стволы для тушения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как рассказали очевидцы, у горящего офиса стояли три пожарные машины и реанимобиль. Сотрудники были на улице, но дыма не было видно.
«Видимо горит что-то под обшивкой. Её снимали и поливали с крыши по стенам. Не видно, чтобы кто-то пострадал», - сообщили Atas.info очевидцы.
Пожар ещё не ликвидировали. Работа огнеборцев продолжается.