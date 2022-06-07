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Пожарные тушат главный офис «Ростелекома» в Новосибирске – у здания стоит реанимобиль

7 июня 04:44
Фото: atas.info
Пожар произошел в главном офисе «Ростелекома» на улице Орджоникидзе, 18 в Новосибирске днем 7 июня. Посетителей и персонал эвакуировали на улицу.

Возгорание в здании «Ростелекома» произошло около 10 часов дня. На место вызвали пожарных, которые по приезде заметили слабый дым из-под вентилируемого фасада.

«Предварительно, строители проводили сварочные работы. В помещении тлеет утеплитель под обшивкой. Сейчас подали стволы для тушения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как рассказали очевидцы, у горящего офиса стояли три пожарные машины и реанимобиль. Сотрудники были на улице, но дыма не было видно.

«Видимо горит что-то под обшивкой. Её снимали и поливали с крыши по стенам. Не видно, чтобы кто-то пострадал», - сообщили Atas.info очевидцы.

Пожар ещё не ликвидировали. Работа огнеборцев продолжается.

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