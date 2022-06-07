Принята региональная программа медреабилитации в Новосибирской области

В частности, среди мероприятий программы – увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий, в том числе проведение телеобходов, открытие отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений, дополнительное открытие стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых и детей, оснащение и дооснащение медицинскими изделиями медорганизаций, оказывающих помощь по медреабилитации взрослым и детям, повышение эффективности использования реабилитационного оборудования и т.д.