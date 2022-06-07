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Принята региональная программа медреабилитации в Новосибирской области

7 июня 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Расширение использования телемедицинских технологий в медицинской реабилитации, открытие отделений ранней медицинской реабилитации, дополнительных стационарных отделений, оснащение медорганизаций новым оборудованием.

Эти и другие мероприятия предусматривает новая региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Новосибирской области», одобренная Правительство региона 6 июня под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Проект региональной программы представила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Документ принимается в целях исполнения подпункта «в» пункта 9 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 и в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Программа включает анализ текущего состояния медицинской реабилитации, целевые показатели, перечень основных запланированных мероприятий.

«Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить доступность и повышение качества медицинской реабилитации на всех этапах, повысить укомплектованность кадрами реабилитационной службы Новосибирской области, обеспечить информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации», – отметила Лада Шалыгина.

В частности, среди мероприятий программы – увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий, в том числе проведение телеобходов, открытие отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений, дополнительное открытие стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых и детей, оснащение и дооснащение медицинскими изделиями медорганизаций, оказывающих помощь по медреабилитации взрослым и детям, повышение эффективности использования реабилитационного оборудования и т.д.

Проект программы был одобрен Правительством региона.

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