Хозяин ответит за укусы: проблему бродяжек решат чипами и реестром в Новосибирске

После замглавы Управления ветеринарии региона Владимир Гоппе сообщил, что чип на животных стоит около 1 тысячи рублей. При этом люди ставят на учет свои автомобили за большие деньги. Он уверен, что если чипирование появится, то за 5 лет город избавиться от бездомных собак.