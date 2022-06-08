Хозяин ответит за укусы: проблему бродяжек решат чипами и реестром в Новосибирске

Начальник отдела госнадзора в сфере обращения с животными областного Управления ветеринарии Александр Замиралов отметил, что собак нужно вносить в базу в первую очередь. Так в случае нападения на людей хозяина можно привлечь к ответственности. Также без реестра сложно найти потерявшихся питомцев в городе.
Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь заявил, что из-за многих факторов люди будут не охотно регистрировать своих животных. Также создание реестра обойдется в «копеечку». Он предложил использовать в качестве контроля за питомцами группы в соцсетях.
«В этом деле мы будем отставать, а всё из-за боязни введения налогов на питомцев. Также чипирование стоит не дешево. Бессмысленно создавать такой ресурс – нужно развивать существующие в соцсетях», - сказал Цукарь.
После замглавы Управления ветеринарии региона Владимир Гоппе сообщил, что чип на животных стоит около 1 тысячи рублей. При этом люди ставят на учет свои автомобили за большие деньги. Он уверен, что если чипирование появится, то за 5 лет город избавиться от бездомных собак.