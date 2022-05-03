Бродячая собака напала на 5-летнего мальчика в поселке Чик под Новосибирском

Собака напала на 5-летнего мальчик, когда он гулял с отцом в рабочем поселке Чик Новосибирской области в минувшие выходные. Отец отвлекся, а ребенок захотел погладить собаку. Животное вцепилось ему в лицо.
Вернувшийся отец отогнал собаку, но ребенок получил «рваные раны на правой щеке, царапины и синяки на правом предплечье», рассказала «КП-Новосибирск» мать мальчика. Женщина уверена, что эта крупная белая дворняга и раньше неоднократно нападала на детей. Она намерена подать заявление в полицию.
Ребенка срочно отвезли в больницу, теперь малышу предстоят уколы от бешенства.
Бродячие собаки становятся проблемой не только в рабочем поселке Чик.
Напомним, 20 марта в «Сосновом бору» Новосибирска на женщину напала стая собак. Одна из них прокусила сибирячке ногу. Мэрия Новосибирска сообщила о 1514 жалобах на собак, которые покусали местных жителей в 2021 году. При этом агрессивнее себя ведут домашние питомцы, а не бездомные.