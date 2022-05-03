Бродячая собака напала на 5-летнего мальчика в поселке Чик под Новосибирском

Бродячая собака напала на 5-летнего мальчика в поселке Чик под Новосибирском
Бродячая собака напала на 5-летнего мальчика в поселке Чик под Новосибирском
Сегодня, 20:55ПроисшествияФото: pixabay.comВ Новосибирске в 2021 году собаки кусали людей более 1.5 тысяч раз
Рваные раны на правой щеке оставила бродячая собака 5-летнему мальчику, искусав ребенка, когда он пытался ее погладить. Об инциденте в рабочем поселке Чик сообщает «КП-Новосибирск». Ребенку ставят уколы от бешенства.

Собака напала на 5-летнего мальчик, когда он гулял с отцом в рабочем поселке Чик Новосибирской области в минувшие выходные. Отец отвлекся, а ребенок захотел погладить собаку. Животное вцепилось ему в лицо.

Вернувшийся отец отогнал собаку, но ребенок получил «рваные раны на правой щеке, царапины и синяки на правом предплечье», рассказала «КП-Новосибирск» мать мальчика. Женщина уверена, что эта крупная белая дворняга и раньше неоднократно нападала на детей. Она намерена подать заявление в полицию.

Ребенка срочно отвезли в больницу, теперь малышу предстоят уколы от бешенства.

Бродячие собаки становятся проблемой не только в рабочем поселке Чик.

Напомним, 20 марта в «Сосновом бору» Новосибирска на женщину напала стая собак. Одна из них прокусила сибирячке ногу. Мэрия Новосибирска сообщила о 1514 жалобах на собак, которые покусали местных жителей в 2021 году. При этом агрессивнее себя ведут домашние питомцы, а не бездомные.

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