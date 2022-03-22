Стая собак искусала женщин в районе «Сосновый бор» в Новосибирске

Стая собак искусала женщин в районе «Сосновый бор» в Новосибирске

Стая собак искусала женщин в районе «Сосновый бор» в Новосибирске

Сегодня, 17:42
Политика
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Собаки искусали женщину в Сосновом боре в Новосибирске

Звадавшей зашили икру, которая, по её словам, была разорвана в мясо. Теперь Ольге предстоит сделать несколько перевязок и поставить уколы от бешенства.

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщило, что проверит инцидент с нападением животных.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Напомним, что ветеринарам из Новосибирска удалось спасти маленького чихуахуа от облысения.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы