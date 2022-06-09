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Прокуратура усилила контроль за уборкой улиц в Новосибирске

9 июня 02:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Новосибирска ужесточает правила проверки качества уборки улиц города. Об этом стало известно после совещания в мэрии 8 июня.

Власти обязали подрядчиков следить за строительным мусором на площадках. Он не должен попадать на дороги и общественные территории. За этим будет следить прокуратура Новосибирска.

Как отметили чиновники муниципалитета, пыль со стройплощадок налипает на обувь и колеса автомобилей. Из-за этого город становится грязным. Теперь их будут проверять чаще, а за нарушения привлекать к ответственности.

Из-за концентрации вредных веществ в городе гибнут деревья. На днях возле правительства региона срубили погибшие ели.

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