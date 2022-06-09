Прокуратура усилила контроль за уборкой улиц в Новосибирске

Власти обязали подрядчиков следить за строительным мусором на площадках. Он не должен попадать на дороги и общественные территории. За этим будет следить прокуратура Новосибирска.
Как отметили чиновники муниципалитета, пыль со стройплощадок налипает на обувь и колеса автомобилей. Из-за этого город становится грязным. Теперь их будут проверять чаще, а за нарушения привлекать к ответственности.
Из-за концентрации вредных веществ в городе гибнут деревья. На днях возле правительства региона срубили погибшие ели.