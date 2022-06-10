Обезглавивших статую пионера вандалов поймали под Новосибирском: её уже восстановили

«Вандалов нашли днем на следующий день по камерам видеонаблюдения. Это были взрослые парни, которые так решили повеселиться. Теперь они должны восстановить памятник за свой счет – это несколько сотен тысяч рублей», - уточнили Atas.info в администрации Маслянино.