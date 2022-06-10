Обезглавивших статую пионера вандалов поймали под Новосибирском: её уже восстановили

Неизвестные вандалы 21 мая разрушили статуи пионеров СССР в парке поселка Маслянино в Новосибирской области. Виновных поймали на следующий день, а памятники восстановили за их счет.
Как рассказали в администрации поселка, акт вандализма совершили двое мужчин ночью, когда выпивали в парке. Они отсекли мальчику пионеру голову, а девочке разбили руку.
«Вандалов нашли днем на следующий день по камерам видеонаблюдения. Это были взрослые парни, которые так решили повеселиться. Теперь они должны восстановить памятник за свой счет – это несколько сотен тысяч рублей», - уточнили Atas.info в администрации Маслянино.
Новосибирцы понесут наказание согласно закону 214 УК РФ. За осквернение памятников вандалам в некоторых случаях даже грозит тюремный срок. В этот раз мужчины легко отделались.