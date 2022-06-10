Высшие награды Новосибирской области вручены ко Дню России

Андрей Травников отметил, что церемония вручения государственных наград в рамках празднования Дня России каждый год в чём-то особенная. «В этот раз она проходит в год 85-летия образования Новосибирской области, и, кроме того, в особый период нашей истории, что накладывает свой отпечаток и заставляет переоценить многие события. С одной стороны, мы чувствуем некоторое напряжение и ответственность за те решения, которые сегодня выполняет наша страна. С другой стороны, несмотря на все сложности, мы испытываем облегчение – всё стало понятно, исчезли некоторые иллюзии, все занавесы упали. В России остаются самые настоящие патриоты, и сегодня в этом зале – высочайшая концентрация патриотизма, потому что здесь присутствуют люди, которые всю жизнь трудились не за страх, а за совесть и во благо своей Родины. Сегодня не нужна излишняя скромность, потому что получение высоких наград – это не только признание ваших заслуг, но и мощный стимул для всех ваших коллег, родных и близких. Мы можем отныне рассчитывать только на свои силы, и сегодня мы ещё раз убеждаемся: эти силы у нас есть, и они будут многократно увеличены.