Высшие награды Новосибирской области вручены ко Дню России

Высшей региональной награды – звания «Почётный гражданин Новосибирской области» – удостоены директор Второй Новосибирской гимназии, заслуженный учитель школы РСФСР Ирина Михно и президент ООО УК «Концерн «Сибирь», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заслуженный строитель Российской Федерации Валерий Червов.
Андрей Травников отметил, что церемония вручения государственных наград в рамках празднования Дня России каждый год в чём-то особенная. «В этот раз она проходит в год 85-летия образования Новосибирской области, и, кроме того, в особый период нашей истории, что накладывает свой отпечаток и заставляет переоценить многие события. С одной стороны, мы чувствуем некоторое напряжение и ответственность за те решения, которые сегодня выполняет наша страна. С другой стороны, несмотря на все сложности, мы испытываем облегчение – всё стало понятно, исчезли некоторые иллюзии, все занавесы упали. В России остаются самые настоящие патриоты, и сегодня в этом зале – высочайшая концентрация патриотизма, потому что здесь присутствуют люди, которые всю жизнь трудились не за страх, а за совесть и во благо своей Родины. Сегодня не нужна излишняя скромность, потому что получение высоких наград – это не только признание ваших заслуг, но и мощный стимул для всех ваших коллег, родных и близких. Мы можем отныне рассчитывать только на свои силы, и сегодня мы ещё раз убеждаемся: эти силы у нас есть, и они будут многократно увеличены.
Два наших земляка удостоены высшей награды региона – звания «Почётный гражданин Новосибирской области». Оно присваивается раз в три года и выражает исключительную признательность и уважение к людям, имеющим особые заслуги перед Родиной. Это Ирина Моисеевна Михно, директор Второй Новосибирской гимназии, заслуженный учитель Российской Федерации, и Валерий Дмитриевич Червов, президент УК «Концерн Сибирь», заслуженный строитель Российской Федерации. Ирина Моисеевна, помимо того, что имеет огромный педагогический стаж, более 40 лет руководит своей гимназией и воспитала много поколений выпускников – она воспитала ещё и несколько поколений педагогов, таких же, как сама – смелых, творческих, ответственных.
Одна из главных заслуг Валерия Дмитриевича Червова – в том, что он, помимо своей основной деятельности, депутатской работы, благотворительности, показал другим застройщикам пример ответственной комплексной застройки с заботой о людях. Другие девелоперы идут по его стопам, а сам он, что характерно, не порывает отношений с жителями построенных им микрорайонов и спустя 30 лет после их сдачи, а живёт с ними, по сути, одной большой семьёй.
Среди награждаемых – ровесник региона – Виталий Иванович Стаин, ветеран труда, советник генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» по работе с детской-юношеской спортивной школой «Сибирь» (отметил свой 85-летний юбилей 3 февраля 2022 года). Ценю Вашу работу по развитию хоккея – одного из самых любимых видов спорта у новосибирцев, и по пропаганде физкультуры и спорта».
Андрей Шимкив подчеркнул, что за награждёнными сегодня руководителями стоят огромные коллективы, и высокая награда – это признание работы всех коллективов, которые прославляют Новосибирскую область и всю Россию.
На церемонии вручения госнаград также присутствовали члены Правительства Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, Сенатор Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий, руководители муниципалитетов, кадеты, юнармейцы и волонтёры.
Шестерым новосибирцам вручены знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».
Также были вручены Почётные грамоты Новосибирской области и государственные премии Новосибирской области. Высоких наград и премий удостоены коллективы сферы здравоохранения, культуры, науки, сельского хозяйства, промышленности, физкультуры и спорта.