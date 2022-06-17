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Posted 17 июня 2022, 04:30

Published 17 июня 2022, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

28-летний пьяный новосибирец задушил полотенцем родственницу из-за ссоры

28-летний пьяный новосибирец задушил полотенцем родственницу из-за ссоры

17 июня 2022, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области произошло ЧП – 23 мая 2022 года в Тогучинском районе молодой человек задушил свою родственницу – в деле разбирается Следственный комитет по НСО.

По данным СК, все произошло в поселке 2-ая Пятилетка под Тогучином. 28-летний мужчина и его 37-летняя родственница выпивали алкоголь в постройке на территории земельного участка одной из улиц.

Между родственниками произошел конфликт, после которого подозреваемый разозлился и задушил полотенцем женщину. Затем злоумышленник сбежал, но через время был пойман правоохранителями. Его обвиняют по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.

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#Криминал#Новосибирская область
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