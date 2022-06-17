28-летний пьяный новосибирец задушил полотенцем родственницу из-за ссоры

Posted 17 июня 2022, 04:30
Published 17 июня 2022, 04:30
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
По данным СК, все произошло в поселке 2-ая Пятилетка под Тогучином. 28-летний мужчина и его 37-летняя родственница выпивали алкоголь в постройке на территории земельного участка одной из улиц.
Между родственниками произошел конфликт, после которого подозреваемый разозлился и задушил полотенцем женщину. Затем злоумышленник сбежал, но через время был пойман правоохранителями. Его обвиняют по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.