Право руля. 10% водителей в Новосибирской области катаются без прав

Posted 22 июня 2022, 08:12
Published 22 июня 2022, 08:12
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Всего в регионе на права по-настоящему не сдавали 10% водителей. Аналогичный процент наблюдается по всей России.
Примечательно, что большая часть автомобилистов (55%) сдали практику в автошколе с первой попытки. Понадобилась пересдача 19%, остальные пробовали несколько раз.
Вообще не смогли получить удостоверение водителя, либо даже не пытались 1% опрошенных в Новосибирской области.