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Posted 22 июня 2022, 08:12

Published 22 июня 2022, 08:12

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Право руля. 10% водителей в Новосибирской области катаются без прав

Право руля. 10% водителей в Новосибирской области катаются без прав

22 июня 2022, 08:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Некоторые автовладельцы в Новосибирской области признались, что купили водительские права. Исследование проверили аналитики Drom.ru.

Всего в регионе на права по-настоящему не сдавали 10% водителей. Аналогичный процент наблюдается по всей России.

Примечательно, что большая часть автомобилистов (55%) сдали практику в автошколе с первой попытки. Понадобилась пересдача 19%, остальные пробовали несколько раз.

Вообще не смогли получить удостоверение водителя, либо даже не пытались 1% опрошенных в Новосибирской области.

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