Срок действия российский водительских прав продлят на три года

Срок действия российский водительских прав продлят на три года
Срок действия российский водительских прав продлят на три года
Сегодня, 16:45ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мишустин заявил также о продлении срока действия диагностических карт для транспортных средств

Водительские права, срок действия которых уже истек, будут автоматически продлены на три года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума профильной комиссии кабина.

При этом на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных на Крайнем Севере и предназначенных для перевозок опасных грузов.

В Минэкономразвития РФ уточнили, что водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав и прохождение медкомиссии в поликлинике.

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