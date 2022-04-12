Срок действия российский водительских прав продлят на три года

Водительские права, срок действия которых уже истек, будут автоматически продлены на три года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума профильной комиссии кабина.
При этом на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных на Крайнем Севере и предназначенных для перевозок опасных грузов.
В Минэкономразвития РФ уточнили, что водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав и прохождение медкомиссии в поликлинике.