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Posted 25 июня 2022, 02:21

Published 25 июня 2022, 02:21

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Мэра Новосибирска Локтя попросили помочь с трусами и носками военным

Мэра Новосибирска Локтя попросили помочь с трусами и носками военным

25 июня 2022, 02:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Военнослужащие написали письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой оказать гуманитарную помощь участникам спецоперации. Фрагмент обращения, подписанный врио командующего 41-й армией полковником Короткевичем, форсят в социальных сетях.

Из письма следует, что военным необходимы носки, трусы, влажная туалетная бумага, сигареты, продукты и средства гигиены. Это послание датировано 14 июня 2022 годом.

Власти Новосибирска неоднократно сообщали, что гуманитарными сборами занимаются районные муниципалитеты. Что указано в письме тоже могут начать собирать, но не на бюджетные деньги.

Напомним, с гуманитарной миссией в Донбасс ещё весной отправились общественники из Новосибирска Антонов и Носов. Недавно они рассказывали, что на "гумке" в Сети наживаются мошенники.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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