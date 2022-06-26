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Posted 26 июня 2022, 12:00

Published 26 июня 2022, 12:00

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Трамваи № 11 и № 14 ликвидировали в Новосибирске

Трамваи № 11 и № 14 ликвидировали в Новосибирске

26 июня 2022, 12:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирские власти убрали два трамвайных маршрута - №№ 11 и 14. Однако это временная мера, о чем рассказали в ЦУГАЭТ.

Так, с субботы, 25 июня прекратили существовать трамвай № 11 «ПКиО Сосновый бор – Золотая гора» и трамвай № 14 «Площадь имени Калинина – Сад Мичуринцев».

При этом в городе теперь действует обновленная схема движения трамваев № 13 – они будут ходить от улицы Писарева до Сада Мичуринцев.

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Причиной изменений в схеме движения городского общественного транспорта стал ремонт трамвайных путей на Гусинобродском шоссе.

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#Транспорт#Новосибирск
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