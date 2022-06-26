Трамваи № 11 и № 14 ликвидировали в Новосибирске

Posted 26 июня 2022, 12:00
Published 26 июня 2022, 12:00
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Так, с субботы, 25 июня прекратили существовать трамвай № 11 «ПКиО Сосновый бор – Золотая гора» и трамвай № 14 «Площадь имени Калинина – Сад Мичуринцев».
При этом в городе теперь действует обновленная схема движения трамваев № 13 – они будут ходить от улицы Писарева до Сада Мичуринцев.
Причиной изменений в схеме движения городского общественного транспорта стал ремонт трамвайных путей на Гусинобродском шоссе.