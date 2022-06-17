Ночные электрички пустят в День города Новосибирска 26 июня: расписание и маршруты

Ночные электрички пустят в День города Новосибирска 26 июня: расписание и маршруты
Ночные электрички пустят в День города Новосибирска 26 июня: расписание и маршруты
Вчера, 16:46ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Ночные электрички пустят в День города в Новосибирске 26 июня

Электрички развезут жителей Новосибирска в День города, 26 июня 2022 года. Дополнительный транспорт будет курсировать до Академгородка, Первомайского, Ленинского районов и Бердска после праздничного салюта, который состоится на Михайловской набережной около 23 часов вечера.

В День города метро закроют в полночь. Поэтому для удобства горожан запускают дополнительные электрички. Их расписание читайте ниже:

– №6669 Новосибирск – Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:10, отправление остановочной платформы Центр в 23:16, с остановочной платформы Речной вокзал в 23:21, прибытие на станцию Бердск в 00:11. Стоимость проезда от остановочной платформы Центр, остановочной платформы Речной вокзал до станции Сеятель – 40 рублей, до станции Бердск – 60 рублей;

– №6529 Новосибирск – Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:20, с остановочной платформы Центр в 23:26, с остановочной платформы Речной вокзал в 23:31, прибытие на станцию Издревая в 00:06. Стоимость проезда от остановочной платформы Центр до остановочной платформы Новогодняя, остановочной платформы Первомайская – 27 рублей;

– №7305 Новосибирск – Пригородный простор, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:23, с остановочной платформы Правая Обь в 23:32, прибытие на остановочную платформу Пригородный простор в 23:55. Стоимость проезда от остановочной платформы Правая Обь до остановочной платформы Жилмассив, остановочной платформы Пригородный простор – 27 рублей.

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