atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2022, 03:19

Published 26 июня 2022, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске

Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске

26 июня 2022, 03:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске завершен демонтаж здания лицея № 185. Ранее в мэрии хотели капитально отремонтировать постройку, но выяснилось, что это невозможно из-за конструктивных особенностей

В Октябрьском районе Новосибирска завершен снос здания лицея № 185, которое располагалось на улице Тургенева, 84. Постройка не была признана аварийной, однако стремительное строительство новых жилых домов в районе станции метро "Октябрьская" привело к переполненности учебного заведения, рассчитанного на 550 учеников. В минувшем учебном году здесь в две смены занимались 1020 школьников, и речь шла о введении третьей смены.

В Новосибирске начали сносить школу № 57
Узнать подробнее

На месте старого здания будет построена новая школа, рассчитанная на 925 учебных мест. Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2023 года. На это время учеников лицея № 185 распределят по другим школам района. Сметная стоимость возведения нового 4-этажного здания с 25-метровым бассейном – 1.3 млрд рублей.

Материалы по теме
Рейтинг школ по районам Новосибирска: где лучше сдают ЕГЭЗа оштрафованного директора школы № 76 заступился министр образования НовосибирскаВ украинских школах начнут преподавать учителя из Новосибирска – штат сформирован
#Образование#Новосибирск#Школа#Строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика