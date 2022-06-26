Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске

Posted 26 июня 2022, 03:19
Published 26 июня 2022, 03:19
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В Октябрьском районе Новосибирска завершен снос здания лицея № 185, которое располагалось на улице Тургенева, 84. Постройка не была признана аварийной, однако стремительное строительство новых жилых домов в районе станции метро "Октябрьская" привело к переполненности учебного заведения, рассчитанного на 550 учеников. В минувшем учебном году здесь в две смены занимались 1020 школьников, и речь шла о введении третьей смены.
На месте старого здания будет построена новая школа, рассчитанная на 925 учебных мест. Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2023 года. На это время учеников лицея № 185 распределят по другим школам района. Сметная стоимость возведения нового 4-этажного здания с 25-метровым бассейном – 1.3 млрд рублей.