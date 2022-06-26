Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска завершен снос здания лицея № 185, которое располагалось на улице Тургенева, 84. Постройка не была признана аварийной, однако стремительное строительство новых жилых домов в районе станции метро "Октябрьская" привело к переполненности учебного заведения, рассчитанного на 550 учеников. В минувшем учебном году здесь в две смены занимались 1020 школьников, и речь шла о введении третьей смены.