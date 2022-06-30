Влюбляет в русский стиль

Я хочу менять отношение людей к русскому стилю, русской культуре. Это не сувенирный стиль, он живой, не мёртвый. Мы так богаты: у нас есть наши культурные пласты, очень разные земли, их самобытные народы, взаимопроникновения культур и даже все наши бесконечные потрясения. Россия богата и на традиционные уклады, и на вспышки сверхновых, сжигающие всё на своем пути. Вдохновляться можно любым этапом. Я думаю, это нормально, когда сильнее отзывается то, что заложено в тебе твоей культурой. А начинается это с того, что тебя окружает в детстве, на каких сказках ты растёшь.рассказывает Ирина Батькова.