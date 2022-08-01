Детскую поликлинику в Барабинске начнут строить на год раньше

На очередном заседании 1 августа под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Правительство региона поддержало внесение изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы», согласно которым строительство детской поликлиники в городе Барабинске начнется уже в этом году, а не в 2023, как предполагалось ранее. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».