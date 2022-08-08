В Сочи в «Лебедином озере» выступит олимпийская чемпионка

По словам генерального продюсера проекта, автора идеи и режиссера Татьяны Навки, этот балет уже более века высоко ценят поклонники классической музыки всего мира. Без преувеличения этот балет — жемчужина русской классики и эталон высокого искусства. Татьяна давно мечтала поставить его на льду и шла к этому на протяжении многих лет.