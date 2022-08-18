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Пассажирский автобус перевернулся при ДТП с Subaru в Новосибирске

Пассажирский автобус перевернулся при ДТП с Subaru в Новосибирске

Сегодня, 10:03
Фото: АСТ-54
Автобус ПАЗ упал на бок после столкновения с автомобилем Subaru на левом берегу Новосибирска ночью 17 августа. Подробности рассказали в ГИБДД города.

Авария произошла возле ТЦ «Мега» на улице Аникина. Очевидцы помнят, что водитель автобуса поворачивал и в этот момент его протаранила иномарка.

«Легковушка задела ПАЗик в бочину, от этого он и завалился. Когда падал подмял другую машину. Ну стекла во все стороны летели и всех задело», - рассказал Atas.info один из свидетелей Павел М.

Сейчас ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска.

«В автобусе никого не было из пассажиров. Водители не пострадали. ДТП оформили с материальным ущербом», - уточнила сотрудник пропаганды ГИБДД Бочкарева Любовь.

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