Главный стенд «Технопрома» будет выполнен в форме синхротронной установки СКИФ

«В рамках «Технопрома-2022» состоится более 170 мероприятий, а также – порядка 30 мероприятий-спутников, организовано дополнительно 6 дискуссионных площадок в выставочном зале, – прокомментировала Ирина Мануйлова. – Отличие форума этого года еще и в том, что подписан Указ Президента РФ о проведении Десятилетия науки и технологий в России, и главный стенд выставки, выполненный в форме нашей главной синхротронной установки СКИФ, посвящен этому событию. На стенде будут представлены модели реального оборудования СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году. Форум «Технопром» должен стать эффективной площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным сообществом, предпринимателями, направленный на развитие конкурентоспособной отечественной экономики».